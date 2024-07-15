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Новости 13:23

Суд взыскал с петербуржца ущерб за поврежденный троллейбус

фото ЗакС политика Суд взыскал с петербуржца ущерб за поврежденный троллейбус

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск СПб ГУП "Горэлектротранс" к водителю троллейбуса Владимиру Боровикову о взыскании ущерба, об этом 15 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истец потребовал взыскать с мужчины убытки в размере более 119 тысяч рублей. Водитель ударил случайно борт баллонным ключом, и у троллейбуса разбилось стекло и появились царапины.

Сам петербуржец свою вину признал и ущерб возместить согласился. 

Суда решил, что водитель должен возместить 47 430 рублей 16 копеек в качестве компенсации "Горэлектротрансу" и 1 434 рубля 84 копейки за уплату госпошлины. В суде отметили, что согласно условиям трудового договора, водитель не должен платить всю сумму ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру


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