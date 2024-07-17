Петербургские единороссы подписали петицию против цензуры на YouTube

Члены фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга подписали петицию-обращение к компании Google с требованием прекратить блокировку русскоязычного контента на YouTube. Среди них Константин Чебыкин, Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Макаров, Анастасия Мельникова и Всеволод Беликов. Об этом парламентарии рассказали в своих соцсетях. Автором петиции выступил ведущий "Соловьев Live" Станислав Васильев, известный как Стас "Ай, как просто".

"Сейчас наша задача - добиться, чтобы компания Google остановила цензурирование во всем мире и прекратила удаление YouTube-каналов российских звезд за их любовь к России", - написал Беликов.

В петиции Васильев призывает Google разблокировать каналы российских СМИ, артистов и общественных деятелей. Напомним, в начале июля площадка заблокировала канал артиста Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Петиция была размещена 11 июля. За пять дней ее подписали чуть больше десяти тысяч человек.

Ранее с критикой американского сервиса выступал депутат Государственной думы Виталий Милонов, который обвинял площадку в "продвижении всякой левацкой белиберды".

Также летом 2024 года возобновились разговоры о возможной блокировке YouTube на территории России - о проблемах с доступом к сервису предупреждал "Ростелеком". Впрочем, в Кремле утверждают, что не собираются ограничивать доступ к ресурсу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру