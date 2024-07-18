Из-за аварии на мосту Александра Невского трамваи поменяли трассу движения

Петербургский "Горэлектротранс" утром 18 июля сообщил о нештатной ситуации, из-за которой трамваи, связывающие Центральный и Красногвардейский районы, временно поменяли схему движения.

Речь идет о маршрутах №№ 27, 30 и 39. Трамвай № 27 следует от станции метро "Рыбацкое", доезжает до моста Александра Невского, разворачивается и едет до кольца на Малой Охте. До этого же кольца от конечной остановки "проспект Обуховской Обороны" теперь идет трамвай № 39. Сильно также поменялась трасса маршрута № 30: этим утром он курсирует между конечной станцией "улица Ленсовета" и станцией метро "Новочеркасская".

По сведениям издания 78.ru, неисправна стала контактная сеть на мосту. Специалисты уже приступили к устранению аварии.

Фото: ЗАКС.Ру