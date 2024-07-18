ТИК отказала в регистрации 10 кандидатам от "Яблока" в МО "Литейный округ"

Территориальная избирательная комиссия № 16 на заседании 18 июля отказала в регистрации 10 кандидатам в совет МО "Литейный округ" от "Яблока", об этом ЗАКС.Ру сообщила глава ТИК. Одна из выдвиженок также получила отказ в МО "Дворцовый округ".

Отказы в "Литейном округе" получили кандидаты от "Яблока" Даниил Воронин, Наталия Данилова, Андрей Ефимов, Анна Залевина, Маргарита Клепова, Артур Кокорин, Елена Ларичева, Иван Марчук, Андрей Счастков и Илья Таиров. Аналогичные решения ТИК вынесла в отношении кандидатки от "Новых людей" Полины Совенко и самовыдвиженки Илоны Ханиной.

Маргарита Клепова, помимо прочего, подавала документы на выборы в совет "Дворцового округа". ТИК не допустила ее и там.

Ранее стало известно о массовом снятии с муниципальных выборов кандидатов от "Яблока". Причиной этого назывались претензии к документам кандидатов о проведении партийной конференции.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним стартует с 6 числа того же месяца. Из 111 муниципалитетов города электоральная процедура не коснется лишь МО "Автово", где очередные выборы должны состояться в 2026 году.

Согласно сообщению главы Горизбиркома Максима Мейксина, к настоящему моменту регистрацию получили свыше 2,1 тысячи кандидатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру