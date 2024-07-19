ТИК не пустила Войтановского на выборы в МО "Смольнинское"

ТИК № 30 на заседании 19 июля отказала в регистрации на выборы бывшему главе МО "Лиговка-Ямская" Вадиму Войтановскому, сообщил ЗАКС.Ру глава теризбиркома. Бывший муниципал намеревался баллотироваться в МО "Смольнинское" в качестве самовыдвиженца.

Попытка побороться за место в совете окончилась для Войтановского неудачей. Комиссия признала действительными только 10 подписей из 17, собранных им в поддержку своего выдвижения. При этом для регистрации кандидат должен был предоставить в комиссию не менее 13 действительных подписей.

Войтановский возглавил "Лиговку-Ямскую" после состоявшихся в 2019 году выборов. За время его руководства муниципалитет стал одним из самых скандальных в Петербурге. В 2021 году депутаты попытались избрать нового главу, с тех пор легитимные заседания не проводились вплоть до конца марта 2024 года. К тому моменту губернатор Александр Беглов уже подписал закон о роспуске муниципального совета, так что прошедшее заседание стало для депутатов последним.

Сам Войтановский ко времени избрания в "Лиговку-Ямскую" уже имел за плечами опыт работы в муниципалитете — в 2000 году он некоторое время возглавлял МО "Гагаринское". В том же году он был избран в Заксобрание Петербурга, где последовательно заседал в трех созывах.

Андрей Казарлыга, фото: Фонд "Войтановский" / "ВКонтакте"