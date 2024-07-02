Войтановский подал документы в "Смольнинское"

Бывший глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский 2 июля намерен побороться за мандат муниципального депутата в Петербурге, следует из информации в ГАС "Выборы". Документы он подал в МО "Смольнинское".

На выборы Войтановский идет самовыдвиженцем. В случае регистрации бороться за место в совете он будет по 241 избирательному округу. И.о. главы "Лиговки-Ямской" Сергей Ильин, который ранее подал документы в "Смольнинское", пойдет по 238 округу.

В октябре 2022 года суд прекратил полномочия Войтановского на посту главы "Лиговки-Ямской" по иску прокуратуры о бездействии муниципального совета. Последнее собрание депутатов состоялось в конце минувшего марта, оно же стало первым за три года. За несколько дней до этого губернатор Александр Беглов подписал закон о роспуске муниципалитета.

Андрей Казарлыга, фото: Фонд "Войтановский" / "ВКонтакте"