СК обжаловал решение о дорасследовании нападения на участника СВО в Петербурге

Следственный комитет обратился к петербургскому прокурору Виктору Мельнику с жалобой на позицию прокуратуры в связи с делом о декабрьском нападении на участника военной спецоперации. Как сообщает 22 июля СК РФ, ведомство выразило недовольство решением прокуратуры отправить дело на дорасследование и обжаловало его.

Прокурор Василеостровского района ранее счел, что избиение было спровоцировано самим инвалидом СВО, не имеющим одной руки. При этом надзорный орган полагает, что в момент столкновения его состояние не было беспомощным.

Следком не устроило то, что прокуратура не учла сведения, которые сообщила супруга потерпевшего, а исходила главным образом из показаний обвиняемых.

В уголовном деле две статьи - о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Два фигуранта находятся в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру