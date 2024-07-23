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Путин назначил нового председателя Дзержинского районного суда Петербурга

фото ЗакС политика Путин назначил нового председателя Дзержинского районного суда Петербурга

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в различных регионах. Документ был опубликован накануне вечером на официальном портале правовой информации.

Согласно указу №614, в Петербурге сменился председатель Дзержинского районного суда. Им стал Андрей Малышев. Случились в городе и другие назначения.

Так, заместителем председателя Ленинского районного суда стала Екатерина Цветкова. Кроме того, новые судьи появились в Приморском и Смольнинском районных судах: это Екатерина Лебедева и Екатерина Трусова, соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру


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