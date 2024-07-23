Комтранс Петербурга проверил температурный режим в 34 тысячах автобусах

В Петербурге на данный момент проверено более 34 тысяч автобусов на соблюдение температурного режима, об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным комитета по транспорту Петербурга, в июле сотрудники ведомства проверили больше 3,2 тысячи автобусов. В общей сложности было зафиксировано 459 случаев нарушения температурного режима.

На данный момент 95,4% автобусов в Петербурге оборудованы системой кондиционирования. В комтрансе уточнили, что в работе кондиционеров в автобусах есть особенности, например, охлаждение салона происходит только через 20 минут после запуска двигателя.

Также в ведомстве попросили горожан соблюдать правила при нахождении в автобусе с работающим кондиционером. Во время его работы нужно закрыть люки и форточки, чтобы он действительно охлаждал воздух.

Фото: ЗАКС.Ру