В Петербурге студент-медик получил 6,5 лет колонии за посредничество во взяточничестве

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор студенту Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова (ФГБОУ ВО СЗМУ им. И.И. Мечникова) Умеджону Рахимову по делу о посредничестве во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), об этом 23 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Молодой человек проходит сразу по девяти эпизодам. По данным следствия, студент-медик рассказывал другим обучающимся о том, что за определенную сумму, они могут получить хорошую оценку по разным предметам.

Взятка передавалась преподавателям, а Рахимов брал от этой суммы процент себе. Сумма взятки была разная – иногда это 60 тысяч рублей, а иногда и больше 300 тысяч.

Свою вину студент признал. Суд назначил Умеджону Рахимову наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда немедленно.

Фото: ЗАКС.Ру