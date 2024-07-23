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Новости 17:17

Горсуд утвердил приговор активисту Борису Романову

фото ЗакС политика Горсуд утвердил приговор активисту Борису Романову

Санкт-Петербургский городской суд 23 июля отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор активисту из Выборгского района Борису Романову, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. В феврале его заочно приговорили к шести годам исправительной колонии по статье о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). 

Поводом для уголовного дела стали высказывания Романова на одном из заседаний совета депутатов МО "Светлановское" в начале 2022 года. Активист регулярно ходил на собрания муниципалов и вел трансляции заседаний. 

Сейчас Романов находится за границей. Он покинул Россию после того, как суд выпустил его из следственного изолятора. После этого его объявили в розыск и заочно осудили. Гособвинитель просил для него девять лет лишения свободы. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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