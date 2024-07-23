Возгорание горючей жидкости на улице Латышских Стрелков напугало петербуржцев

В Невском районе Петербурга произошел пожар, который было видно из Центрального района, об этом 23 июля сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Как писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев, дым валил недалеко от ремонтно-экипировочного депо РЖД за Ладожским вокзалом. Точный адрес назвали петербургские спасатели – улица Латышских Стрелков у дома № 29.

Сообщение о возгорании в спасательные службы поступило в 16:03 во вторник, 23 июля. Уточняется, что по адресу произошло горение легковоспламеняющейся жидкости на площади 10 квадратных метров.

Меньше чем за полчаса возгорание удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших в результате произошедшего не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено пять единиц специальной техники и 25 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру