Полиция задержала 14-летнего школьника за поджог вышки сотовой связи в Кудрово

Правоохранительные органы нашли предполагаемого поджигателя вышки сотовой связи во Всеволожском районе Ленинградской области, об этом 24 июля пишет 78.ru.

Поджог вышки произошел неделю назад, 17 июля, в районе Кудрово и Новосергиевки. По версии следствия, поджигатель облил вышку горючим веществом и поджег ее. Ущерб был оценен в 300 тысяч рублей.

Подозреваемым в совершении поджога оказался 14-летний уроженец Мурманска, который живет и учится в Невском районе Петербурга. При обыске у него нашли одежду, в которой, по предположениям правоохранителей, был совершен поджог. Также у него изъяли телефон.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Фото: ЗАКС.Ру