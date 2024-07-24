В Петербурге завершился прием документов на довыборы в ЗакС

В Петербурге закончен прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание по 18-му округу, сообщил 24 июля глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Последним днем для выдвижения стал минувший вторник, 23 июля.

Список выдвинутых кандидатов в ГАС "Выборы" насчитывает семь позиций, хотя документы в ТИК № 6 подавали только шесть человек. Подобное несоответствие связано с тем, что кандидат от КПРФ Александр Михайлов был вынужден дважды проходить одну и ту же процедуру. В первый раз он получил отказ в регистрации, после чего заново подал бумаги.

Помимо Михайлова, побороться за место в городском парламенте планируют Андрей Денисов ("Новые люди"), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос ("Справедливая Россия — За правду"), Александр Малькевич ("Единая Россия") и Ольга Юркевич ("Яблоко").

"Решение о регистрации кандидата ОИК принимает в течение 10 дней со дня предоставления кандидатом необходимых документов", — отметил Мейксин.

К настоящему моменту кандидатом на довыборы зарегистрирован только Ененков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру