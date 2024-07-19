Кандидат от КПРФ повторно подал документы на довыборы в ЗакС

Депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов вновь подал документы для участия в довыборах в Заксобрание по 18-му избирательному округу, о чем он сообщил ЗАКС.Ру 19 июля. В городской парламент он баллотируется от КПРФ.

Михайлов был вторым кандидатом, представившим документы в ТИК для участия в довыборах. Необходимость повторной подачи бумаг возникла у него после получения отказа от комиссии 15 июля. Как рассказал тогда кандидат ЗАКС.Ру, причиной этого послужила техническая ошибка. Дело в том, что он выдвинулся несколько раньше допустимого срока, следовало из слов коммуниста.

Михайлов — пенсионер МВД. Кроме того, он является учредителем Межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Петербургу и Ленобласти.

Довыборы пройдут с 6 по 8 сентября на территории Кировского и Красносельского районов. Необходимость в них возникла после того, как летом 2023 года депутат Алексей Далматов сложил свои полномочия.

Помимо Михайлова, к настоящему времени в ГАС "Выборы" имеется информация о еще троих кандидатах. Это Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Малькевич ("Единая Россия") и подавшая документы 18 июля Ольга Юркевич ("Яблоко"). Из них пока зарегистрирован только Ененков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру