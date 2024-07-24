Разрисованные дома-памятники на Лиговском проспекте привели к уголовному делу

Петербургская прокуратура 24 июля сообщила о возбуждении уголовного дела из-за граффити, оставленных на двух соседних домах (Лиговский проспект, дом 65 и дом 67). Оба они, расположенные напротив ТРЦ "Галерея", признаны региональными памятниками. Рисунки появились в этом месяце. На сегодняшний день фасады "приведены в надлежащий вид", пишет надзорное ведомство.

В отношении уличных художников расследуется дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Поврежденными сочли дом М.М. Екимова, построенный незадолго перед октябрьской революцией, и так называемый Угловой дом, появившийся на своем месте в в середине XIX века.

Прокуратура взяла расследование преступления на контроль.

Фото: ЗАКС.Ру