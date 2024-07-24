Приложение Avito стало вновь доступно в AppStore

В принадлежащем американской компании Apple магазине онлайн-приложений AppStore вновь стало доступно для скачивания приложение сервиса объявлений Avito. Об этом пресс-служба российской компании сообщила 24 июля.

О том, что приложение исчезло из магазина, было объявлено в ночь на 23 июля.

"Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в Telegram-канале отечественного сервиса.

Юзеров в связи с неполадками призывали пользоваться мобильной версией сайта.

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