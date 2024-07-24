Бельский встретился с экипажем подводной лодки "Князь Владимир" в Мариинском дворце

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский встретился с прибывшим в город экипажем атомной подводной лодки "Князь Владимир", о чем написал 24 июля в собственном Telegram-канале. Депутат напомнил, что в начале лета ЗакС заключил с АПЛ соглашение о сотрудничестве. Тогда же его посвятили в подводники.

"Все четко по морским обычаям: выпил соленой забортной воды, закусил сушкой. Правда, кувалду моряки разрешили не целовать — чтоб не рисковать зубами", - рассказал парламентарий подробности процедуры.

Бельский выразил удовлетворение от того, что день ВМФ будет встречен с новыми друзьями. По случаю праздника в центральных районах города запретили езду на электросамокатах. Введены в связи с предстоящим 28 июля торжеством и ограничения на воде.

фото: Спикер Бельский / Telegram