ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:40

Бельский встретился с экипажем подводной лодки "Князь Владимир" в Мариинском дворце

фото ЗакС политика Бельский встретился с экипажем подводной лодки "Князь Владимир" в Мариинском дворце

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский встретился с прибывшим в город экипажем атомной подводной лодки "Князь Владимир", о чем написал 24 июля в собственном Telegram-канале. Депутат напомнил, что в начале лета ЗакС заключил с АПЛ соглашение о сотрудничестве. Тогда же его посвятили в подводники.

"Все четко по морским обычаям: выпил соленой забортной воды, закусил сушкой. Правда, кувалду моряки разрешили не целовать — чтоб не рисковать зубами", - рассказал парламентарий подробности процедуры.

Бельский выразил удовлетворение от того, что день ВМФ будет встречен с новыми друзьями. По случаю праздника в центральных районах города запретили езду на электросамокатах. Введены в связи с предстоящим 28 июля торжеством и ограничения на воде.

фото: Спикер Бельский / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама