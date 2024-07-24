Из-за неудачной операции на дому в Петербурге завели уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (п. "б", п. "в" ч. 2 ст. 238 УК). Таким образом была квалифицирована платная медицинская операция, проведенная на дому в Пушкинском районе. Об этом 24 июля сообщает региональное управление СК.

По официальной версии, в марте нынешнего года хирург взялся помочь младенцу, которому еще не исполнился один месяц. За свои услуги врач взял 8 тысяч рублей. Процедура пошла не по плану, у грудного ребенка развилось сильное кровотечение, в связи с чем потребовалась экстренная госпитализация.

По сведениям "Фонтанки", младенцу по медицинским показаниям пытались сделать обрезание. Врачу в ближайшее время должны будут избрать меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру