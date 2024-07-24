Перестроенный в сталинское время дом на Петроградской стороне хотят лишить охраны

В Петербурге могут снять с государственной охраны построенный в конце XIX века дом № 6 по Малой Зелениной улице. На таком решении настаивает автор историко-культурной экспертизы, заказанной КГИОП, о чем 24 июля пишет интернет-газета "Канонер".

В 1950-х годах здание общества железопрокатного и проволочного заводов подверглось перестройке: ему добавили два этажа, выполненных в "сталинской" стилистике. Сейчас оно имеет статус выявленного регионального памятника. В нем расположена поликлиника № 30 Петроградского района.

Автор экспертизы Максим Филипович указывает на то, что в результате реконструкции объект лишился дореволюционных лестниц и исторических печей. При этом специалист не спорит с тем, что снаружи два первых этажа сохранились в своем первоначальном виде.

фото: jingle, Citywalls.ru