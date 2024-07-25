Берег Финского залива в Курортном районе окрасился в зеленый цвет

Вода Финского залива у берегов Курортного района Петербурга окрасилась в зеленый свет, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Специалисты ведомства рассказали, что увеличение температуры воды привело к росту и отмиранию синезеленых водорослей.Температурный режим определяет последовательность смены видов.

Также в Росприроднадзоре добавили, что яркую окраску также можно заметить на берегу. Некоторые водоросли выбрасывает на берег и как раз при высыхании можно заметить яркие цвета.

Кроме этого, петербуржцев предупредили, что при отмирании водорослей образуется не только цвет, но и гнилостный запах.

Фото: ЗАКС.Ру