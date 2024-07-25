В Петербург прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Петербург на самолете утром в четверг, 25 июля, об этом сообщили в Telegram-канале "Пул Первого".

Лукашенко встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. В России президент Беларуси планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ранее, переговоры Лукашенко и Путина буду проходить в открытом формате, однако часть все равно будет закрыта.

Уточняется, что Лукашенко собирается обсудить с Путиным дальнейшие шаги в отношениях с Украиной.

Фото: сайт Кремля