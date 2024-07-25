В России новогодние выходные в 2025 году продлятся 11 дней

Министерство труда России рассказало, сколько граждане будут отдыхать в 2025 году, об этом 25 июля появилась информация на сайте проектов нормативных правовых актов.

Новогодние каникулы будут длиться 11 дней и пройдут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Также будут еще одни длинные выходные – майские праздники. Они пройдут с 1 по 4 мая 2024 года, потом будет перерыв на рабочие дни и снова выходные с 8 по 11 мая 2025 года.

Кроме этого, выходными будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта и аж четыре выходных в июне – с 12 по 15 июня. Россияне также смогут немного отдохнуть осенью с 2 по 4 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру