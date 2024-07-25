На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию начальную школу

На юге Петербурга завершилось возведение школы для начальных классов. Как 25 июля сообщил комитет по строительству, адрес учреждения - Пулковское шоссе, 20, к. 5. Чиновники разрешили ввести его в эксплуатацию девелоперской группе компаний "РСТИ" (Росстройинвест).

Школа предназначена для обучения 200 детей. Для них создали мастерские, компьютерные классы, бассейн, спортзал и обеденный зал. По периметру здания установили игровые площадки.

Образовательное учреждение построили для города бесплатно. Здание находится в окружении новых жилых многоэтажек.

фото: gov.spb.ru