ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:13

На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию начальную школу

фото ЗакС политика На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию начальную школу

На юге Петербурга завершилось возведение школы для начальных классов. Как 25 июля сообщил комитет по строительству, адрес учреждения - Пулковское шоссе, 20, к. 5. Чиновники разрешили ввести его в эксплуатацию девелоперской группе компаний "РСТИ" (Росстройинвест).

Школа предназначена для обучения 200 детей. Для них создали мастерские, компьютерные классы, бассейн, спортзал и обеденный зал. По периметру здания установили игровые площадки.

Образовательное учреждение построили для города бесплатно. Здание находится в окружении новых жилых многоэтажек.

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама