Адвоката Илью Новикова* включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг дополнил реестр экстремистов и террористов именем адвоката Ильи Новикова*. Согласно сайту ведомства, он попал туда 25 июля.

Рядом с ФИО 42-летнего уроженца Москвы стоит "звездочка". Это значит, что российские власти считают его причастным к террористической деятельности.

До сих пор СМИ писали о двух уголовных делах в отношении Новикова*. Это дело о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), по которому он получил заочно 8,5 лет колонии, и дело о госизмене (ст. 275 УК).

Последние три года юрист живет на Украине. В прошлом году его лишили адвокатского статуса в России.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Илью Новикова в реестр экстремистов и террористов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)