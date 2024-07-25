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Новости 17:50

Адвоката Илью Новикова* включили в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Адвоката Илью Новикова* включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг дополнил реестр экстремистов и террористов именем адвоката Ильи Новикова*. Согласно сайту ведомства, он попал туда 25 июля.

Рядом с ФИО 42-летнего уроженца Москвы стоит "звездочка". Это значит, что российские власти считают его причастным к террористической деятельности. 

До сих пор СМИ писали о двух уголовных делах в отношении Новикова*. Это дело о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), по которому он получил заочно 8,5 лет колонии, и дело о госизмене (ст. 275 УК).

Последние три года юрист живет на Украине. В прошлом году его лишили адвокатского статуса в России.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Илью Новикова в реестр экстремистов и террористов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)


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