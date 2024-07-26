Минюст признал иноагентами политолога Илью Матвеева* и издание "BILD на русском"**

Минюст обновил список тех, кто теперь в России считается иностранным агентом, об этом стало известно 26 июля из обновленного списка.

В число иноагентов попали политолог Илья Матвеев* и издание "BILD на русском"**.

Матвеева* добавили в список иностранных агентов из-за того, что, по данным Минюста, он распространял недостоверную информацию о действиях, принимаемых российской властью.

Также, отмечается в пояснении ведомства, он выступал против спецоперации и сотрудничал с другими иностранными агентами.

Издание "BILD на русском"** попало в список также из-за распространения недостоверной информации о действиях российской власти и позиции против спецоперации. Кроме этого, издание, по мнению Минюста, формирует негативный образ российской армии.

*Минюст внес Илью Матвеева в список иностранных агентов

**Минюст внес "BILD на русском" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру