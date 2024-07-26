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Муниципал 17:27

ГИК отказался допускать Войтановского на выборы

фото ЗакС политика ГИК отказался допускать Войтановского на выборы

Горизбирком 26 июля отказался удовлетворять жалобы бывшего главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского на отказ в регистрации на выборах в МО "Смольнинское". В сентябрьских выборах бывший депутат ЗакСа принять участие в качестве кандидата не сможет. 

Войтановский пытался оспорить отказ ТИК. Комиссия не стала его регистрировать из-за брака в подписях. Из 17 автографов действительными оказались лишь 10. На заседании Горизбиркома Войтановский лично попросил членов комиссии удовлетворить его жалобу. Он объяснил, что подписи в поддержку его выдвижения ставили пожилые люди, которые могли случайно поставить точки в неподходящих местах. Членов ГИК его слова не убедили. 

Баллотироваться в МО "Лиговка-Ямская" Войтановский не мог, так как в апреле 2024 года муниципальный совет был распущен. Депутаты должны были через суд доказать свою непричастность к бездействию совета, чтобы снова выдвигаться в этом округе. Войтановский этого не сделал. 

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Подробнее о процессе регистрации кандидатов - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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