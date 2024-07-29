Проект ВСМ включили в перечень самоокупаемых

Проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой включен в перечень самоокупаемых, сообщил 29 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Принято решение о включении этого проекта в перечень самоокупаемых, что позволит на возвратной основе привлечь из Фонда национального благосостояния средства — до 300 млрд рублей", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что общий объем привлекаемых инвестиций оценивается в сумму более двух трлн рублей. По его словам, деньги предназначаются на создание необходимой инфраструктуры, приобретение высокоскоростных составов и на систему управления поездами.

В апреле президент Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение по строительству ВСМ. Петербург и Москва подписали документ в начале июля. Предположительно стоимость поездки между двумя городами будет составлять от 5,8 до 9,3 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру