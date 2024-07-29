СК возбудил уголовное дело после ЧП на Беломорканале

После размытия временной перемычки на Беломоро-Балтийском канале в Карелии возбуждено уголовное дело, сообщили 29 июля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома. Произошедшее квалифицировали как нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Первоначальные следственные действия показали, что 29 июля оказалась размыта временная насыпь, возведенная для проведения строительных работ на плотине 11-го шлюза канала. Это повлекло неконтролируемый сброс воды на расположенные поблизости населенные пункты. Количество пострадавших и погибших уточняется.

"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в Telegram-канале СУ на транспорте.

Ранее в карельском комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили о том, что в результате инцидента погиб один человек и еще девять пострадали. В ведомстве уточнили, что озвученная информация является предварительной.

Размыв перемычки произошел минувшим утром на территории Сегежского муниципального округа. По направлению сброса воды оказался дачный кооператив "Балтийский". При шлюзе были прописаны 11 человек.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК / Telegram