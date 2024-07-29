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Новости 14:13

Неизвестные вылили в фонтан на улице Комсомола моющее средство

фото ЗакС политика Неизвестные вылили в фонтан на улице Комсомола моющее средство

На улице Комсомола, 1,  хулиганы вылили в чашу фонтана моющее средство, сообщили 29 июля в соцсетях Водоканала Петербурга.

Фонтан был отключен. В связи с большим объемом химии работа специалистов по проверке и очистке оборудования займет шесть часов. Снова включить фонтан обещают к 18.00 29 июля.  

"К сожалению, без "пенных атак" на фонтаны не обходится ни один летний сезон в Петербурге. Особенно часто страдает фонтан на Манежной площади (в Ново-Манежном сквере) – в этом году он уже подвергался хулиганским выходкам", - рассказали в Водоканале.

В организации просят петербуржцев и гостей города относиться к фонтанам бережно. Химическая пена наносит  оборудованию вред, из-за которого могут потребоваться ремонт и реконструкция.

фото: Водоканал Санкт-Петербурга "ВКонтакте"


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