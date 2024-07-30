Галкин* намерен оспорить отказ в исключении из иноагентов в Верховном суде

Максим Галкин* обратился в Верховный суд с жалобой на отказ исключить его из реестра иноагентов, сообщила газета "Известия" 30 июля.

Телеведущий подал жалобу, как следует из картотеки Верховного суда, еще 23 июля, дата заседания пока не назначена.

"Предмет иска: о признании незаконным и отмене распоряжения о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. <…> Обжалуется: решение об отказе в удовлетворении административного иска от 02.06.2023", — говорится в карточке дела.

Минюст признал Галкина* иноагентом в сентябре 2022 года. Причиной стало получение финансирования от Украины при "осуществлении политической деятельности".

В мае 2023 года артист обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента. Ему было в отказано в удовлетворении иска. В апреле 2024 года Галкин* подал кассационную жалобу. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции также не удовлетворил жалобу.

*Максим Галкин признан Минюстом иностранным агентом

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