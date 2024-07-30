"Фонтанка": Подвал дома Мурузи вновь затопило

Подвал доходного дома Мурузи на Литейном проспекте, 24, вновь затопило горячей водой, сообщила 30 июля "Фонтанка" со ссылкой на жильцов. На проблему пожаловались жители девятой парадной здания.

Как рассказал онлайн-изданию обитатель дома, там "из подвала шпарит кипяток". Помимо прочего, утром во вторник квартиры остались без холодной и горячей воды, следует из сообщения "Фонтанки".

О затоплении подвала дома Мурузи стало известно на прошлой неделе. Проблема возникла через день после возвращения горячего водоснабжения. Ситуация уже привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: Citywalls