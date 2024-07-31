Суд отменил признание пожилой петербурженки умершей

В Петербурге прокуратура помогла пожилой жительнице добиться отмены признания ее умершей, рассказали в надзорном ведомстве 31 июля. Без этого 74-летняя женщина не могла добиться выплаты пенсий и предоставления различных мер поддержки.

В 2015 году пенсионерка ушла из дома в Колпинском районе, не выдержав пьянства мужа, и с тех пор скиталась по чужим углам. Ее объявили в розыск, а затем признали умершей.

"После смерти супруга она захотела вернуться домой, но оказалось, что ее уже похоронили. Сейчас женщина проживает в одном из медицинских учреждений на отделении сестринского ухода", — сообщили в прокуратуре.

Пенсионерка обратилась в надзорное ведомство с просьбой о содействии в восстановлении своих прав. После проведенной проверки прокурор Колпинского района обратился в суд с ходатайством об отмене признания петербурженки умершей и об аннулировании соответствующей записи в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

Требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь пенсионерка готовится получить паспорт.

Фото: ЗАКС.Ру