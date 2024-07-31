Петербуржца будут судить за экстремистские призывы в отношении соотечественников

Следственный комитет завершил расследование дела об экстремизме, возбужденного в отношении 34-летнего петербуржца осенью прошлого года. Об этом 31 июля сообщило главное следственное управление ведомства по региону.

Мужчине инкриминируют призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и разжигание ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК). По версии следствия, он публиковал посты, нарушающие законодательство, в социальных сетях, будучи в нетрезвом состоянии. После задержания молодого человека содержали в СИЗО. Свою вину он признал частично.

Вменяемые подследственному призывы, как считают правоохранители, были направлены против граждан русской национальности. После утверждения обвинительного заключения дело рассмотрят в суде.

Фото: ЗАКС.Ру