После стрельбы из рогатки по прохожим петербуржца отправили в СИЗО

Суд в Петербурге отправил под арест местного жителя, обвиняемого в хулиганской выходке (ч. 2 ст. 213 УК). Она была совершена на юго-западе города в ночное время на этой неделе, о чем 1 августа сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По официальной версии, фигурант, демонстрируя свое превосходство, несколько раз выстрелил из самодельной рогатки в прохожего из окна квартиры дома на Ленинском проспекте. У потерпевшего диагностировали закрытый перелом носа со смещением.

Свою вину подследственный признал. В СИЗО он пробудет до 29 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру