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Новости 10:13

Политолога Крашенинникова* объявили в розыск

фото ЗакС политика Политолога Крашенинникова* объявили в розыск

Российское МВД объявило в розыск политолога и политического обозревателя Федора Крашенинникова*, покинувшего страну несколько лет назад. Его карточку в базе ведомства нашла "Медиазона"**.

48-летнего уроженца Алма-Аты преследуют по неуказанной уголовной статье.

По информации самого Крашенинникова*, он фигурирует в уголовном деле о несоблюдении законодательства об иноагентах. В реестре Минюста политолог, успевший в последние годы побывать в том числе в белорусских местах лишения свободы, числится с осени 2022 года.

*Минюст внес Федора Крашенинникова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)


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