В аварийном доме на Большой Зелениной продолжается рабочая экспертиза

В Петербурге продолжается рабочая экспертиза в аварийном здании на улице Большая Зеленина, 1/44, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент специалисты проводят полное обследование здания. Уточняется, что жильцам дома предоставили временные жилые помещения. Движение по Большой Зелениной у дома 1/44 и части Малого проспекта П.С. ограничили до окончания проведения работ.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина, в ночь на 5 августа в доме произошло обрушение конструкций, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специалисты аварийных служб.

"Сейчас провели оперативный штаб, который был создан по поручению губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Глава города держит ситуацию на личном контроле", – сказал Разумишкин.

После завершения рабочей экспертизы в здании, специалисты начнут проектирование аварийных работ.

Напомним, что первое обрушение в здании произошло 4 августа. Произошедшим заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру