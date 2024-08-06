В Петербург привезли более 614 тысяч вакцин от гриппа

В рамках новой прививочной кампании в Петербург привезли 614 тысяч вакцин от гриппа, сообщает 6 августа пресс-служба Смольного.

Врачи получат три вида вакцин для взрослых и детей: "Ультрикс Квадри" четырехвалентная – 144 тысяч доз, "Флю-М" – 183 тысячи доз и "Совигрипп" – 285 тысяч доз. Вакцины будут отправлены в районные поликлиники в ближайшие дни. Прививочная кампания начнется 19 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что петербуржцы стали внимательнее следить за своим здоровьем. "Только за первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию в Северной столице прошли больше 1,56 млн человек – на четверть миллиона больше, чем годом ранее", — отметил он.

Градоначальник также отметил, что план иммунизации населения увеличен на 200 тысяч человек, и составит 3,4 млн человек.

В 2023 году прививочная кампания стартовала 28 августа. План по вакцинации составлял 3,2 млн человек и был, утверждает губернатор, выполнен.

фото ЗАКС.Ру