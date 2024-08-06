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Петербургские приставы арестовали срезы волос

фото ЗакС политика Петербургские приставы арестовали срезы волос

Судебные приставы арестовали срезы волос в салоне красоты в центре Петербурга, сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что некая предпринимательница по решению Московского районного суда была обязана выплатить 2, 2 млн рублей в пользу других лиц, но не сделала этого. Так что часть имущества ее салона красоты была подвергнута аресту. 

В акте описи числятся 53 позиции, средняя длина изъятых срезов волос составляет около 40 см. Если предпринимательница не выполнит требование Московского районного суда, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга.

За первые полгода 2024 года подразделения ГУ ФССП в Петербурге произвели более 4 тысяч арестов движимого и недвижимого имущества за неисполнение требований исполнительных документов.

фото: unsplash


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