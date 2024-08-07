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Новости 11:42

Держатели ЕКП теперь могут сходить в Музей политической истории за меньшую цену

фото ЗакС политика Держатели ЕКП теперь могут сходить в Музей политической истории за меньшую цену

Музей политической истории России предоставляет скидку 20% держателям единой карты петербуржца (ЕКП), сообщили 7 августа в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Скидка распространяется на входной билет (исключая льготные категории) и услугу "аудиогид".

На данный момент в музее проходит выставка "Песнь труду", посвященная эпохе индустриализации. Часть представленных работах выставляется впервые.

Владельцы ЕКП могут получить скидки и специальные цены в 57 музеев и 37 театров, включая Музей Фаберже и театр "Мастерская". 

фото: ekp.spb.ru


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