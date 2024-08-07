В Коломягах появилась яркая разметка, запрещающая парковаться

В границах Коломяг начала появляться так называемая эксплуатационная маркировка, о чем 7 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Это дорожная разметка желтого цвета, запрещающая парковаться рядом с важными коммунальными объектами и в потенциально опасных местах.

Эксперимент в Коломягах стартовал со дворов жилого комплекса "Шуваловский".

В частности, парковаться нельзя у мусорных площадок и в узких дворовых проездах, которые могут срочно понадобиться экстренным службам. В ГАТИ отметили, что перегораживание мусорных контейнеров личным автотранспортом ведет к усугублению эпидемиологической обстановки.

фото: ГАТИ Петербурга