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Новости 17:45

В Коломягах появилась яркая разметка, запрещающая парковаться

фото ЗакС политика В Коломягах появилась яркая разметка, запрещающая парковаться

В границах Коломяг начала появляться так называемая эксплуатационная маркировка, о чем 7 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Это дорожная разметка желтого цвета, запрещающая парковаться рядом с важными коммунальными объектами и в потенциально опасных местах.

Эксперимент в Коломягах стартовал со дворов жилого комплекса "Шуваловский".

В частности, парковаться нельзя у мусорных площадок и в узких дворовых проездах, которые могут срочно понадобиться экстренным службам. В ГАТИ отметили, что перегораживание мусорных контейнеров личным автотранспортом ведет к усугублению эпидемиологической обстановки. 

фото: ГАТИ Петербурга


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