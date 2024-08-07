Ремонт дорог в Петроградском районе вызвал нарекания у прокуратуры

Петербургская прокуратура осталась недовольна качеством дорожного ремонта на Петроградской стороне. Результатом проверки стало составление протокола о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП). Ответственным за правонарушение в ведомстве считают ООО "Петрострой Ритм", о чем надзорный орган сообщил 7 августа.

Компания занималась заменой асфальта и при этом не огородила участки проведения работ должным образом, что создавало угрозу для здоровья прохожих. Более того, работы не были согласованы с чиновниками. При этом ремонт создавал препятствия всем участникам уличного движения.

Административное дело отправилось в суд. Юрлицу грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру