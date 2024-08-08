Горсуд подтвердил недопуск "яблочников" на выборы в МО "Нарвский округ"

Санкт-Петербургский городской суд 8 августа отклонил апелляционную жалобу группы кандидатов в депутаты МО "Нарвский округ" от партии "Яблоко", которые не смогли получить статус зарегистрированных кандидатов из-за претензий комиссии к формату проведения конференции о выдвижении.

Команда "яблочников" в МО "Нарвском округе" стала одной из первых, кого не допустили до муниципальных выборов в Петербурге. В городе ни один из 84 представителей партии не смог получить статус зарегистрированного кандидата. В "Яблоке" считают, что избирательные комиссии и суды умышленно отказывают кандидатам в возможности баллотироваться.

"В региональном отделении партии считают, что позиция избиркома и суда незаконна: она основана на придуманной ими норме Устава партии "Яблоко" - якобы, партийная конференция в Петербурге не может сама определять, какие вопросы рассматривать. Но такой нормы в Уставе нет и никогда не было. Начав работу с рассмотрения одних вопросов, региональная конференция, согласно Уставу, вправе затем рассмотреть все, что находится в ее компетенции", - говорится в заявлении партии.

Ранее до выборов также не допустили кандидата от "Яблока" на дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу Ольгу Юркевич. Основанием для отказа стало то, что партия якобы не уведомила избирательную комиссию о проведения собрания, на котором выдвигали кандидатку.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру