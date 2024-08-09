КГИОП не включит Канонерский парк в перечень объектов наследия

Парк на Канонерском острове не получит статус выявленного объекта культурного наследия, следует из проекта распоряжения комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Документ опубликован 9 августа на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия", — говорится в проекте распоряжения.

Документ также предписывает исключить парк из перечня объектов с признаками культурного наследия.

Также для экспертизы выложен проект аналогичного распоряжения КГИОП об отказе внести в перечень выявленных объектов наследия Канонерскую дамбу с утраченным маяком.

Жители Канонерского острова на протяжении нескольких лет добивались создания на нем парка, в начале 2018 года зеленую зону благоустроили. Осенью того же года стало известно о намерении Смольного отрезать часть территории парка под строительство храма, в связи с чем местные жители обратились в суд. В августе 2023 года появилась информация о том, что при подготовке изменений в Генплан комитет по инвестициям предложил перевести часть Канонерского острова поблизости от парка в производственную зону.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру