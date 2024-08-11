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Новости 15:44

Бастрыкин велел завести дело из-за сбитого в Петербурге электросамокатом ребенка

фото ЗакС политика Бастрыкин велел завести дело из-за сбитого в Петербурге электросамокатом ребенка

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с информацией об очередном ДТП с участием электросамоката. Как сообщает 11 августа информационный центр СК, речь идет об аварии, имевшей место в Петербурге двумя днями ранее. Она освещалась в медиа и социальных сетях.

Известно, что неосторожно катавшийся в пешеходной зоне молодой человек наехал на трехлетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенка увезли в медучреждение.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. По всей видимости, имеется в виду авария на Яхтенной улице.

Отметим, что наезды электросамокатчиков на детей в Петербурге происходят почти каждый день, несмотря на ограничения для средств индивидуальной мобильности, которые стали активно вводить в нынешнем году.

Фото: ЗАКС.Ру


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