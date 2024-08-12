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Новости 18:30

Все 24 пляжа Петербурга непригодны для купания

фото ЗакС политика Все 24 пляжа Петербурга непригодны для купания

Качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах города, об этом 12 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

На 12 августа отобрано 264 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. 

В ведомстве напомнили, что употребление воды из водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, может вызвать угрозу заражения острыми кишечными инфекциям. 

Как ранее писал ЗАКС.Ру, Роспотребнадзор за всё лето разрешал петербуржцам купаться только в Безымянном озере (10 августа), в Верхнем Суздальском озере (17 июня), Среднем Суздальском озере (24 июня) и Ольгинском пруду (22 июля). С 29 июля все пляжи признавались небезопасными для купания.

фото ЗАКС.Ру


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