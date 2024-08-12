Все 24 пляжа Петербурга непригодны для купания

Качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах города, об этом 12 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

На 12 августа отобрано 264 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

В ведомстве напомнили, что употребление воды из водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, может вызвать угрозу заражения острыми кишечными инфекциям.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, Роспотребнадзор за всё лето разрешал петербуржцам купаться только в Безымянном озере (10 августа), в Верхнем Суздальском озере (17 июня), Среднем Суздальском озере (24 июня) и Ольгинском пруду (22 июля). С 29 июля все пляжи признавались небезопасными для купания.

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