ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:41

Генпрокуратура признала нежелательной организацию  "Депутаты мирной России"*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной организацию  "Депутаты мирной России"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны немецкую неправительственную организацию "Депутаты мирной России"*. Об этом 16 августа сообщили на сайте ведомства. 

По версии надзорного ведомства, эту НПО создали бывшие муниципальные депутаты, которые уехали за границу после начала СВО. В Генпрокуратуре называют участников этой организации "резидентами с немецкой "пропиской". 

"На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики России", — заявили в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре считают, что организация распространяет недостоверную информацию о деятельности госорганов и поддерживает экстремистские объединения.

 

*Генпрокуратура признала организацию "Депутаты мирной России" нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама