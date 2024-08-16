Генпрокуратура признала нежелательной организацию  "Депутаты мирной России"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны немецкую неправительственную организацию "Депутаты мирной России"*. Об этом 16 августа сообщили на сайте ведомства.

По версии надзорного ведомства, эту НПО создали бывшие муниципальные депутаты, которые уехали за границу после начала СВО. В Генпрокуратуре называют участников этой организации "резидентами с немецкой "пропиской".

"На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики России", — заявили в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре считают, что организация распространяет недостоверную информацию о деятельности госорганов и поддерживает экстремистские объединения.

*Генпрокуратура признала организацию "Депутаты мирной России" нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

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