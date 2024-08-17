Три риэлтора предстанут перед судом по делу о принуждении к совершению сделки

Василеостровский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех риэлторов, которых обвиняют в принуждении клиентов к совершению сделки (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, трое ранее судимых петербуржцев возраста 48-53 лет предлагали свои услуги по разрешению имущественных споров под прикрытием официального агентства недвижимости. Обвиняемые предлагали одному клиенту выкупить его долю в спорной квартире по заниженной цене, а второго якобы вынуждали поступить так, как выгодно агентству. Если он не соглашался, то в его квартире могли сменить замок и подселить "маргинальных личностей".

В пресс-службе МВД утверждают, что от рук злоумышленников могли пострадать 11 петербуржцев. Потерпевшие составили гражданское исковое заявление о взыскании с обвиняемых причиненного материального ущерба на 2,4 млн рублей.

В ведомстве уточняют, что фигурантов дела арестовали в апреле 2023 года. В ходе обыска у них изъяли телефоны, ноутбуки, планшеты, флеш-карты, жесткие диски. На два автомобиля Subaru Impreza и Volkswagen Passat общей стоимостью 1,1 млн рублей был наложен арест. Младший из обвиняемых добровольно погасил ущерб в размере 1,1 млн рублей.

Двое обвиняемых будут ждать решения суда в СИЗО. Против третьего участника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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