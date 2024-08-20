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Новости 13:17

Кабмин одобрил инициативу о приостановке следствия в отношении участников СВО

фото ЗакС политика Кабмин одобрил инициативу о приостановке следствия в отношении участников СВО

Законопроект Верховного суда РФ, позволяющий приостанавливать следствие и судебный процесс для участия обвиняемых в СВО, поддержало российское правительство, об этом 20 августа пишет ТАСС.

В правительстве уточнили, что инициативу поддерживают, но нужно будет внести изменения в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас, согласно закону, возможность заключать контракт о прохождении военной службы с подсудимыми отсутствует.

Также в кабмине отметили, что инициатива не противоречит актам с более сильной юридической силой, а реализация не требует дополнительных бюджетных средств.

Фото: ЗАКС.Ру


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