Малинкович и Брагин вновь встретились на предвыборных дебатах

Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"

В Петербурге 21 августа состоялся второй раунд дебатов между кандидатами в губернаторы. Как и неделю назад, гостями студии стали лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович и глава городского отделения партии "Зеленые", депутат МО "Ульянка" Павел Брагин. Первый упирал на возврат к практикам советского времени, второй рассуждал о важности экологической повестки.

Малинкович о народных дружинах и доступности культуры

В этот раз темой дебатов стали вопросы культуры и туризма. Формат мероприятия не предусматривает вопросы участников друг другу, каждому из них дается 20 минут на выступление.

Первым выступал Малинкович, который не стал ограничиваться заданными рамками и поделился мнением по широкому кругу проблем, от езды на электросамокатах до расселения коммунальных квартир. Среди прочего, он критически высказался о существовании так называемых "барных" улиц и добавил, что питейным заведениям место "в не очень приятных местах".

Кандидат заявил о важности порядка на городских улицах и предложил задействовать для этого народные дружины. "Вспомните, как эффективно они работали в советское время, — обратился он к зрителям. — А сегодня много есть, кого, как говорится, одернуть. <...> Они будут следить за порядком. Они будут следить, чтобы некоторые приезжие в наш город люди не распоясывались".

Малинкович отдельно уточнил, что имеет в виду как туристов, так и мигрантов. О вопросах культуры он рассуждал в социальном ключе.

— Надо использовать в полной мере опыт романовского Ленинграда и вообще всё, что было наработано в советский период, — заявил он, имея в виду 1970-1983 годы, когда пост главы Ленинградского обкома занимал Григорий Романов. — Музеи и театры и кинотеатры — это, конечно, тоже культура. Но, чтобы люди могли туда ходить, в эти учреждения, надо повышать зарплату малооплачиваемым категориям.

Малинкович перечислил категории трудящихся, чей уровень дохода, по его мнению, недостаточен для полноценного культурного отдыха. В списке оказались учителя, медработники, библиотекари, социальные работники и часть категорий служащих. "Надо помочь нашим пенсионерам, хотя, кстати, это делается, вот мы знаем, сейчас инициатива хорошая по дешевым [билетам], за рубль практически они смогут посещать музеи, но это не единственный вопрос", — отдельно отметил политик, очевидно имея в виду запуск с 1 сентября карты "Серебряный возраст".

— Вот надо им повысить доходы, а главное, изменить репертуарную политику. Убрать все американские фильмы из кинотеатров, открыть для людей все музеи Ленина, — поделился соображениями Малинкович.

В целом же политику представляется нужным изменение морали в обществе и отход от потребительства. "Пусть наш город будет образцом социалистического города. С него начнется тогда пример для всей страны, как это и было в 1917 году. Только теперь эти изменения должны проходить, конечно, законным, мирным путем", — пожелал он напоследок.

Брагин об экологии и туристах

Вслед за конкурентом настало время выступать Брагину. Кандидат рассуждал на заданные темы в контексте экологии, а завершил рассуждениями о возможности применения в городе "социального рейтинга" по образцу реализуемого властями Китая.

— Петербургу нужно больше экологичности, нужно больше заботы и защиты для природного потенциала. <...> Я убежден в том, что город должен быть чистым, чтобы в него приезжали туристы. Именно поэтому важен пункт моей программы о запрете продажи напитков навынос. Стаканчики из-под кофе, лимонадов и других напитков сегодня становятся серьезной проблемой. В том числе потому, что такие отходы часто не подлежат переработке, — объяснил свою позицию Брагин и высказался о необходимости "вернуть в город культуру розлива напитков в свою тару".

Также выступающий предложил ввести крупные штрафы за нарушение запретов на продажу напитков в одноразовой посуде, а заодно запретить использование полиэтиленовых пакетов и ряда других видов пластиковой упаковки.

Брагин пожаловался на "излишнюю загазованность" в центре города и допустил введение там ограничений на любые машины с двигателем внутреннего сгорания. В качестве альтернативы он находит полезным широкое применение общественного электротранспорта и отказ от использования автобусов на жидком топливе. Автомобилистам из центральных районов он предложил альтернативу: или переходить на электромобили, или парковаться на стоянках, расположенных за пределами зоны ограничений. Кроме того, кандидат выступил за создание сети выделенных полос для движения на электросамокатах.

В своем выступлении Брагин отдельно высказался о необходимости "экологического воспитания" жителей и гостей Петербурга в контексте развития раздельного сбора отходов. Также он заявил о необходимости "минимизировать тот мусорный след, который оставляют гости Санкт-Петербурга".

Свою речь кандидат завершил предложением реализовать в Петербурге систему социально-экологического рейтинга наподобие той, что применяется в КНР. Речь идет о ранжировании граждан в зависимости от того, насколько социально-одобряемыми признаются их поступки. Лица с высоким рейтингом получают поощрения, на которые не могут рассчитывать аутсайдеры списка.

— Нужно будет предусмотреть систему преимуществ для горожан с высоким рейтингом. Они смогут получить скидки на государственные и муниципальные услуги, также приоритетный доступ к общественным благам. И напротив, те, кто много нарушает, и поэтому получил сниженный рейтинг, могут сталкиваться с определенными ограничениями, например, на получение кредитов по льготной ставке, — предложил спикер.

Поправить низкий рейтинг, по его замыслу, петербуржцы смогут, например, посредством участия в субботниках или "особую активность" в акциях по раздельному сбору отходов, добавил он.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"